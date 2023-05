Tunisie : Les magistrats dénoncent le retard de l’annonce du mouvement judiciaire (Motion du Conseil national)

Les magistrats réitèrent, de nouveau, leur « rejet de toutes les procédures ayant visé la magistrature, et l’ont dépouillé de sa vocation d’un pouvoir indépendant pour en faire une simple fonction, en totale dépendance du pouvoir exécutif ».

Ils dénoncent, de nouveau, « le fait que le mouvement judiciaire au titre de l’année 2022/ 2023 n’ait pas été annoncé, à ce jour, dans un précédent grave dans l’histoire de la magistrature tunisienne, ce qui a privé les magistrats de leur droit à la mutation, à la promotion, ainsi qu’à occuper des postes judiciaires, faisant, ainsi, peu de cas de leurs droits professionnels et matériels, tout en tardant à pourvoir à la vacance au sein des tribunaux ».

Réunis le 27 Mai, au Club des magistrats à la Soukra, à l’occasion de la tenue du Conseil national de l’association des magistrats tunisiens (AMT), les magistrats rejettent ce qu’ils qualifient « l’ingérence de la ministre de la Justice dans le travail du parquet dans de nombreux tribunaux ».

Les magistrats mettent en garde, dans un motion de leur conseil national, contre « la gravité des informations relayées en milieu judiciaire et dans nombre de médias, au sujet de notes qu’émettrait la ministre de la Justice, portant désignation de magistrats dans de hautes fonctions judiciaires, dans ce qui s’apparenterait à un mouvement partiel, une manière du pouvoir exécutif de reprendre le contrôle sur les parcours professionnels des magistrats, et ce que cela en découle en termes d’atteinte à leur indépendance et leur impartialité ».

Ils appellent le Conseil supérieur provisoire de la Magistrature à émettre des éclaircissement, ainsi qu’un avis sur ce qui se passe ; comme ils lui demandent « d’émettre le projet de mouvement judiciaire, au titre de l’année 2023 – 2024, précocement, ce qui permet aux magistrats de bénéficier de leurs droits à la promotion, la mutation, ainsi qu’à occuper des postes judiciaires et à pourvoir à la vacance,(…) en introduisant les magistrats révoqués dans ce mouvement, en application des jugements du tribunal administratif. »

Ils appellent « les présidents des chambres juridictionnelles, au tribunal administratif chargés de l’examen des recours des magistrats révoqués, à statuer dessus avec célérité, dans le cadre de l’impartialité et l’indépendance dont ils ont toujours fait montre ».

Lee conseil national de l’ATM déplore « l’important retard en matière de nomination du premier président de la Cour des comptes, et les répercussions d’un tel retard sur la bonne marche du tribunal, l’exercice de ses fonctions judiciaires et de contrôle en matière de la bonne gestion de l’argent public ».

Il enregistre, également, « d’immenses irrégularités juridiques et procédurales dans les dossiers des magistrats révoqués, de la part de nombre de magistrats du parquet », ce qui traduit « une obstination de les viser, de les malmener et de leur ôter les garanties judiciaires », conclut-il en substance.

Gnetnews