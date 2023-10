Tunisie : Les maladies cancéreuses au centre de la 13ème journée médicale des forces de sécurité intérieure

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a présidé, samedi 21 Octobre, à l’école nationale des cadres de la police (Carthage – Salambô), la 13ème journée médicale de l’hôpital, des forces de sécurité intérieure, (FSI), organisée par l’association médicale dudit hôpital.

Fekih a souligné « le rôle de cet hôpital en matière de transfert des connaissances, et d’échange d’expériences dans différents sujets », rapporte, en substance, un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Il a dit la détermination de son ministère à s’occuper de la santé des forces de sécurité intérieure, à travers un soutien constant à la prise en charge médicale, en général, et à l’hôpital des forces de sécurité intérieure, (La Marsa), en particulier, lequel s’est développé, depuis sa création, au niveau de l’infrastructure, et des équipements, et a connu des avancées au niveau de ses activités et spécialités, outre la vocation hospitalo-universitaire accordée à la plupart de ses services.

Cette journée a été marquée par des conférences portant notamment sur « la prise en charge des maladies tumorales, nutrition et cancer », et « médecine personnalisée en oncologie », ainsi que des ateliers portant notamment sur la prise en charge des maladies cancéreuses, de la gestion des douleurs chez les cancéreux…

