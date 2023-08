Tunisie : Les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture planchent sur la lutte contre la pêche illégale et anarchique

Les ports de pêche, leur organisation et la prévention de la pêche anarchique ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, mercredi 30 août, au siège du ministère de l’Intérieur.

La réunion tenue, sous la coprésidence de Kamel Fekih et de Abdelmonem Belati, respectivement, ministre de l’Intérieur, et ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a planché sur la situation des ports de pêche dans différents gouvernorats du pays, l’examen du plan de travail, et des stratégies à même de développer ce secteur et de préserver la richesse halieutique.

Il a été ainsi convenu de la nécessité de mettre un terme à la pêche anarchique, à l’instar de la pêche dans les régions interdites, et en dehors des saisons réglementaires, l’utilisation deséquipements prohibés, la lutte contre la pêche illicite non-déclarée et non réglementée, outre la consolidation du contrôle des routes, des circuits de distribution, et interdiction de l’entrée des conteneurs chargés d’hydrocarbures aux ports.

Les deux ministres ont affirmé la nécessité d’appliquer le plan d’action conjoint mis en place pour lutter contre la pêche anarchique, à travers le renforcement du contrôle des ateliers de fabrication des embarcations.

Ils ont appelé à durcir le contrôle des embarcations au moment de prendre la mer à l’entrée des ports de pêche, ainsi qu’en mer.

Les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre l’amendement et l’amélioration de l’arsenal législatif, notamment pour ce qui est des sanctions dissuadant les contrevenants, la préservation de l’environnement maritime et la protection de la richesse halieutique.

La rencontre était une occasion de poser de nombreuses questions d’intérêt commun, à l’instar de la préservation des différents produits agricoles du vol, et de la dégradation, la lutte contre la spéculation, la hausse des prix en vue de préserver la sécurité alimentaire, et de pourvoir aux besoins du citoyen.

Gnetnews