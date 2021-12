Tunisie : « Les plateformes numériques ne garantissent pas le débat politique au sein de la société » (Watad)

Le comité central du parti des patriotes démocrates unifiés (Watad) considère que « le mécanisme de consultation électronique, et de plateformes numériques, ne garantissent pas le débat politique au sein de la société et ne reflètent pas la diversité intellectuelle et politique auprès du large public ».

Dans un communiqué rendu public à l’issue de la 26ème édition de son comité central, el-Watad pointe « la poursuite des choix néolibéraux, ce qui aggrave la dégradation de la conjoncture socio-économique, face à la montée du pouvoir des lobbies, la poursuite de la spéculation, et l’absence d’orientations économiques et sociales rompant avec l’ancien régime de la dernière décennie et la période la précédant ».

Le parti des patriotes démocrates unifiés considère que « la crise dans le pays, est une crise économique, sociale, politique et morale, et ne peut être résumée dans un conflit constitutionnel et juridique autour du régime politique, et de la loi électorale ».

La voie pour imposer le changement des équilibres de forces sociales en faveur de la majorité des Tunisiens, requiert la formation d’une alliance nationale populaire, qui est la seule capable à démanteler les centres de pouvoir économique, contrôlant les rouages de l’Etat et tendant à brider la fibre militante de larges strates peuple, souligne el-Watad.

Le parti condamne, par ailleurs, « la politique de normalisation adoptée par les régimes arabes réactionnaires avec l’entité sioniste », en réitérant son soutien « au combat du peuple palestinien pour la libération nationale, et l’instauration de son Etat indépendant sur l’ensemble de son territoire ».

Gnetnews