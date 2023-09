Tunisie : Les préparatifs de la célébration du Mouled au centre d’une réunion au ministère du Tourisme

Avec l’approche de la date de la célébration du Mouled (date commémorant la naissance du prophète), le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a présidé hier, lundi 18 septembre, une réunion au siège du ministère où il s’est enquis des préparatifs du festival.

Lors de cette réunion à laquelle ont été présents, le premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Kairouan, le Secrétaire Général de la municipalité de Kairouan, et les membres de l’association d’el-Mawled Nabaoui el-sherif, ainsi que des cadres du ministère, de l’ONTT et le délégué régional du tourisme, les temps forts de ce festival ont été passés en revue, lesquels varient entre l’aspect festif, culturel et spirituel, ainsi que la valorisation des attributs civilisationnels, et patrimoine matériel et immatériel dont regorge la région.

Le ministre du Tourisme a valorisé, l’organisation de ce type de manifestations religieuses et spirituelles, qui sont de nature à contribuer à développer le tourisme intérieur et de proximité, ce qui participe au rayonnement du gouvernorat de Kairouan, et à la création d’une dynamique économique, commerciale et touristique, affirmant les dispositions de son ministère à faire réussir cette manifestation ancienne.

Le ministère appuie ce festival pour le faire réussir sur les plans national et international, et œuvrera, en collaboration avec les autorités régionales, à bien investir dedans, pour la promotion de cette région, et la destination tunisienne, en général, a-t-il souligné en substance.

Belhassine a recommandé que le programme de ce festival traduise la richesse de la région, de point de vue des attributs touristiques, culturels, de patrimoine et de l’Artisanat dont se prévaut Kairouan.

Les participants à la réunion ont affirmé leur détermination que le programme soit riche, avec une teneur adaptée aux spécificités de la région. Le festival contribuera à créer une grande dynamique économique, et à promouvoir Kairouan, sur les plans national et international, ont-il assuré.

