Tunisie : Les prÃ©paratifs des sÃ©lections nationales aux rendez-vous sportifs au centre d’un entretien Hachani/ Deguiche

Tunisie : Les préparatifs des sélections nationales aux rendez-vous sportifs au centre d’un entretien Hachani/ Deguiche

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est entretenu hier, mercredi 16 août, avec le ministre de la jeunesse et du Sport, Kamel Deguiche.

Hachani a salué « les résultats honorables réalisés par le sport tunisien, pendant les grands rendez-vous sportifs, au niveau des jeux individuels ».

La rencontre a porté sur des dossiers liés au ministère de la jeunesse et du sport, et la nécessité de mobiliser les moyens humains et logistiques nécessaires, pour l’appui des activités qui lui sont liées.

Deguiche a passé en revue les préparatifs des sélections nationales aux manifestations sportives, essentiellement les jeux olympiques de 2024 à Paris.

Gnetnews