Tunisie : Les problèmes entravant le projet d’autoroute Tunis/ Jelma au centre d’une séance de travail au ministère de l’Equipement

Le suivi du projet de réalisation de l’autoroute Tunis/ Jelma a été au centre, mardi 26 septembre, d’une séance de travail tenue au ministère de l’Equipment et de l’Habitat.

La réunion a été consacrée à l’état d’avancement des différents tronçons du projet, les problèmes en entravant la bonne marche, ainsi que les solutions à même de les surmonter et d’accélérer la cadence des travaux.

La ministre a appelé à la nécessité d’une coordination continue entre l’ensemble des intervenants, afin de régler les problèmes pouvant survenir, et les traiter à temps, en vue de finaliser ce projet national dans les délais contractuels.

Sarra Zaâfrani Zenzeri a, de surcroît, exhorté l’ensemble des entreprises BTP à prendre les mesures nécessaires, et à mettre à disposition les moyens requis pour accélérer les travaux, et respecter l’échéancier, ainsi que la qualité et les normes techniques au niveau de toutes les étapes de sa réalisation.

Gnetnews