Tunisie : Les professionnels du cuir et chaussures tirent la sonnette d’alarme

La fédération nationale du cuir et chaussures, relevant de l’UTICA, tire la sonnette d’alarme, « suite à ce qu’il en est advenu du secteur, face à l’importation anarchique, le commerce parallèle, et la vente des chaussures usagés qui envahissent le marché tunisien, sans le moindre contrôle ».

Dans un communiqué paru, ce vendredi 02 Juil, au lendemain de la tenue de la réunion de son bureau exécutif, la fédération déplore « l’accentuation des difficultés du secteur, malgré les appels récurrents des professionnels, notamment le manque flagrant des matières premières, la hausse démesurée des prix, la pénurie de main d’œuvre, la poursuite de la contrebande du cuir brut et semi-fabriqués et l’achat en ligne non organisé ».

« Tout cela au milieu du silence des structures professionnelles, n’ayant pas répondu aux correspondances de la fédération », ce qui a contribué à « la dégradation de la situation, et menace la pérennité des entreprises opérant dans ce secteur ».

La fédération appelle à « la nécessité de faire face à tous les problèmes illégaux ayant porté atteinte aux professionnels, et à leurs sources de revenu, et à appliquer la loi, avec fermeté, en collaboration, avec les différents intervenants à leur tête la douane tunisienne ».

Elle incite « à soumettre toutes les opérations d’Import/ Export du cuir au contrôle technique systématique, de la part des agents du centre national des cuirs et chaussures, et à les introduire dans le système, SINDA ».

Les membres du bureau exécutif ont affirmé « la nécessité de l’intervention, en urgence, de tous les pouvoirs concernés, « pour prendre des mesures sérieuses et efficaces et voir l’éventualité de soumettre les principales difficultés à un conseil ministériel restreint, dans les délais les plus proches ».

