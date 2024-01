Tunisie : Les projets de loi sur la carte d’identitÃ© et passeports biomÃ©triques seront rÃ©examinÃ©s en commissions parlementaires

Tunisie : Les projets de loi sur la carte d’identité et passeports biométriques seront réexaminés en commissions parlementaires

La commission de l’organisation de l’administration, de la digitalisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption a tenu hier, mardi 09 janvier, une séance consacrée à l’élaboration de son programme de travail et ses priorités pour la prochaine période.

L’aspect législatif a été examiné, en préambule, s’agissant, notamment, d’émettre un avis sur le projet de loi organique amendant et complétant la loi n’o 27 de l’année 1993 du 22 Mars 1993, portant sur la carte d’identité nationale (n’o 2023/ 56), et du projet de loi organique amendant et complétant la loi n’o 40 de l’année 1975, portant sur les passeports et les documents de voyage (2023/57).

La commission a proposé l’éventualité de tenir une audition avec les parties concernées, laquelle sera organisée conjointement avec la commission des droits et libertés, la commission de sécurité, de défense et des forces armées, concernés par ces deux projets de loi.

Il a été question du cadre organisant les collectivités locales et régionales, du rôle de l’Assemblée dans un régime bicaméral (deux chambres), et l’organisation de la relation entre l’Assemblée des représentants du peuple, et le Conseil national des régions et districts.

La commission a décidé de proposer la tenue de journées d’études parlementaires à ce sujet.

S’agissant du contrôle, la commission a décidé l’examen du rapport annuel n’o 28 de l’instance supérieure du contrôle administratif et financier (2022), en programmant des auditions des parties concernées sur une série de questions, à l’instar de la révision de la loi sur la fonction publique, le décret régissant les marchés publics, le dossier de confiscation et de restitution des avoirs spoliés, outre le suivi du destin des fonctionnaires de l’instance nationale de lutte contre la corruption, suite à leurs demandes parvenues à la commission.

Gnetnews