Tunisie : Les projets de renouveau au sein de l’ENA au centre d’une séance de travail à la Kasbah

Les projets de renouveau au sein de l’Ecole nationale d’administration (ENA) ont été au centre d’une séance de travail, tenue hier à la Kasbah, sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, en présence de la directrice de l’ENA, Khaoula Laâbidi, la présidente de l’observatoire national des marchés publics, Rym Zohri, le Directeur Général de la relation avec la société civile, Mourad Mahjoubi, et le directeur général de la relation avec les instances constitutionnelles, Nizar Ben Sghaïer.

La réunion a, par ailleurs, planché sur le programme de développement du système des marchés publics, et l’implication des différentes composantes de la société civile dans l’appui du fonds de la jeunesse et de l’emploi, en vue d’appuyer les efforts de l’Etat en matière d’incitation de l’initiative privée. Outre le taux d’avancement des projets et initiatives inhérents au renforcement du dispositif des droits de l’homme…

La cheffe du gouvernement a appelé à la poursuite des activités relatives à l’instauration de l’approche de responsabilité sociétale, selon les exigences du développement durable. Comme elle a recommandé le développement du système des marchés publics, ainsi que l’achat public vert.

