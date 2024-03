Tunisie : Les quais limitrophes au site de l’incendie dans la zone pétrolière de Radès n’ont pas été impactés

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, chargée de l’intérim à la tête du ministère du Transport, s’est rendue dans la zone pétrolière de Radès, théâtre hier, jeudi 14 Mars 2024, d’une explosion au siège d’AGIL, en vue de procéder à un constat du site, et de s’enquérir de la mise en oeuvre des mesures prises par l’Office de la Marine marchande et des Ports (OMMP), en vue de circonscrire l’incident en coordination avec les parties prenantes.

Il s’agit d’assurer la poursuite la marche normale du travail dans la zone portuaire, précisément au niveau des quais limitrophes du site de l’incendie, qui n’ont pas été impactés.

La ministre a valorisé l’importance de l’interaction instantanée, l’intervention urgente et immédiate, ainsi que la coordination entre les différentes parties pour contenir l’incendie.

En marge de cette visite, la ministre a discuté une série de problématiques liées au port commercial de Radès, appelant à plus de coordination entre les différents intervenants au port, en vue de mettre en place des programmes de travail conjoints, parvenir à des solutions pratiques et promouvoir la rentabilité de cet édifice portuaire.

Le chef de cabinet du ministère du Transport, l’administratrice déléguée de l’OMMP, ainsi que le directeur du port commercial de Radès ont accompagné la ministre.

