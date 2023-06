Tunisie : Les reprÃ©sentants BTP se rendent Ã  l’AssemblÃ©e, et font part de leurs dolÃ©ances Ã  Bouderbala

Tunisie : Les représentants BTP se rendent à l’Assemblée, et font part de leurs doléances à Bouderbala

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a reçu, ce lundi 19 Juin, au palais du Bardo, le président de la chambre syndicale nationale du bâtiment et des travaux publics, Mehdi Fakhfakh.

Le président de la chambre a souligné l’importance que revêt le secteur du bâtiment, et sa contribution au PIB et à la création de postes d’emploi, évoquant les difficultés auxquelles il se heurte, notamment les sommes qui lui sont dues, en termes de dettes publiques ayant mis à mal de nombreuses petites et moyennes entreprises. Chose ayant contribué à l’achoppement de nombreux projets, lesquels ont obtenu des financements extérieurs, mais n’ont pas été lancés.

Il a suggéré la nécessité de décréter des dispositions limitant la contribution des entreprises étrangères, et de les appeler à s’inscrire dans des partenariats avec des entreprises locales, afin d’éviter que les petites entreprises soient exploitées dans la sous-traitance, rapporte l’Assemblée des représentants du peuple dans un communiqué.

Le président de la chambre a souligné « l’importance de décréter la carte professionnelle, laquelle habilite, à elle seule, l’obtention des autorisations légales pour exercer la profession, face à la domination de l’exercice anarchique, et ses répercussions sur la sécurité des travailleurs et l’absence de la qualité ».

Il a, par ailleurs, évoqué les réformes que requiert la promotion immobilière, formulant un nombre de suggestions, notamment celles relatives à l’activation des partenariats et traités avec les parties européenne et canadienne, lesquels encadrent la migration de la jeunesse parmi la main d’œuvre spécialisée.

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple a affirmé l’importance du secteur et sa contribution à la relance de l’activité économique, à travers ses liens avec de nombreux autres secteurs.

Il s’est dit « compréhensif envers les préoccupations et difficultés auxquelles se heurte le secteur du fait de facteurs intérieurs et extérieurs ».

Ibrhaim Bouderbala a exprimé les dispositions de l’Assemblée « à écouter davantage la chambre syndicale du BTP, et à l’impliquer, notamment, au niveau des commissions ad hoc, à travers la promulgation des législations y afférentes ».

