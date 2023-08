Tunisie : Les réserves des barrages en baisse de 20,3 % à la date du 24 août

Les réserves générales des barrages ont enregistré une baisse à la date du 24 août, d’un taux de 20,3 %, par rapport à la moyenne enregistrée le même jour, les trois dernières années écoulées, atteignant les 694,276 millions m3, soit un décalage de moins de 176,949 millions m3, conformément aux données de l’observatoire national de l’Agriculture.

La répartition des réserves hydriques entre les principaux barrages à ce jour, a montré que les plus grandes quantités d’eau s’accumulent dans le barrage de Sidi Salem, soit un taux de remplissage de 34 %, puis le barrage de Sejnane, (49 %), et le barrage de Sidi Saâd (26 %), et Bouhertma (22 %).

Le total des tirages et usages d’eau a atteint à ce jour 2,950 millions m3, répartis sur les barrages du Nord avec une quantité estimée à 2,927 m3, les barrages du centre estimés à 0,014 millions m3, et 0,005 millions m3 des barrages du cap Bon.

Gnetnews