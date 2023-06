Tunisie : Les résultats préliminaires de l’enquête imputent l’accident de train du 21 Juin à une erreur humaine

Le ministère du Transport annonce ce mardi 27 Juin 2020 que les résultats préliminaires des rapports de la commission d’enquête dans les circonstances de l’accident du train, en ont imputé la raison principale à une erreur humaine, consistant dans le non-respect de la signalisation de la limite de vitesse et son dépassement.

L’accident de train de la SNCFT s’était produit le 21 Juin 2023, au départ de Tunis à destination de Gabès, au niveau de l’entrée de Msaken.

Sur la base de ces résultats préliminaires, le ministère du Transport a appelé la société nationale des chemins de fer (SNFT) à une application rigoureuse du dispositif de sécurité, et à consolider la compétence du facteur humain.

Dans un communiqué paru ce soir, le ministère annonce que les dispositions disciplinaires et judiciaires requises seront prises contre celui dont l’implication aura été prouvée, ou qui aura failli à sa responsabilité dans ce douloureux accident.

Le ministre du Transport s’était rendu le 21 juin sur le site de l’accident, et a ordonné « l’ouverture d’une enquête sur les dessous et causes de cet accident, en délimitant les responsabilités et en remettant un rapport définitif au plus tard, le 27 juin 2023 ».

Ce drame a fait deux décès, le conducteur et un passager, ainsi que 33 blessés, selon la protection civile.

Gnetnews