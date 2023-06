Tunisie : Les syndicalistes sont conscients des défis et difficultés de cette étape (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Nourddine Taboubi, a déclaré dimanche que les syndicalistes sont conscients des défis de l’étape ; de ses difficultés et complexités.

A l’occasion de la célébration du 56ème anniversaire du décès du syndicaliste Ahmed Tlili, Taboubi a souligné l’importance de la commémoration de l’anniversaire des leaders mouvement syndical, qui se sont sacrifiés pour la défense de la place de l’UGTT.

Les fondateurs de l’UGTT se sont sacrifiés pour cette organisation depuis que la première germe a été semée par Mohamed Ali Hammi, a-t-il souligné.

Les syndicalistes sont attachés à cette organisation et aux principes pour lesquels l’action syndicale a été fondée…pour défendre les droits indivisibles, dont les libertés syndicales, les libertés individuelles et publiques, les droits économiques et sociaux et la liberté d’expression, a-t-il indiqué, signalant que le militantisme continue et la marche se poursuit.

Le Secrétaire Général de l’UGTT, ainsi que des membres de son bureau exécutif et de la famille du défunt ont récité la Fatiha à la mémoire du regretté leader syndicaliste.

Gnetnews