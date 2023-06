Tunisie : Les syndicats du CGT menacent d’observer une grÃ¨ve pour des privilÃ¨ges face Ã  une situation catastrophique (Raqabah)

Tunisie : Les syndicats du CGT menacent d’observer une grève pour des privilèges face à une situation catastrophique (Raqabah)

L’Observatoire Raqabah annonce une grève au sein du groupe chimique tunisien en vue de privilèges et d’intérêts, face à une situation catastrophique du CGT.

Les syndicats de l’Union Générale tunisienne du travail, relevant du Groupe chimique tunisien, menacent d’observer une grève le lundi 19 juin 2023, en empêchant les opérations d’approvisionnement des usines du GCT de phosphate et de soufre, en paralysant les opérations d’exportation vers les marchés internationaux, en privant le groupe de recettes financières, et en alourdissant ses charges par des pénalités de retard, et ce sous prétexte de revendications non satisfaites, indique l’observatoire Raqabah.

Lesdites revendications portent entre autres sur :

*Le renouvellement du parc auto ;

*Les nominations de cadres

*Les recrutements et le fait de pourvoir aux vacances

*La régularisation de la prime d’amélioration de la productivité de l’année 2021, et le versement de la prime de rendement de l’année 2022.

Le Groupe chimique tunisien a enregistré en 2020 des pertes dans la limite de 610 millions de dinars, portant le total des pertes enregistrées de 2015 à 2020 à plus de 1300 millions de dinars, souligne l’observatoire (…).

La même source ajoute que « le GCT est tenu de fournir 300 millions de dinars/ mois pour faire face aux dépenses d’exploitation, et payer les traites liées à l’achat du phosphate, les salaires et les primes légales et illégales ».

Gnetnews