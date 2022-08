Tunisie : Les syndicats sécuritaires adressent un message au président de la république et au ministre de l’Intérieur

« Les syndicats sécuritaires sont une émanation du giron de la révolution de 2011, ceux qui ont été piétinés par un régime despotique ayant instrumentalisé l’appareil sécuritaire, et autres appareils de l’Etat pour perdurer au pouvoir ».

Dans un communiqué paru à l’issue de sa réunion tenue les 12 et 13 août, pour examiner les échéances sécuritaires, et l’issue des séances de négociations avec l’autorité de tutelle, s’agissant de l’amélioration de leur situation matérielle, et sociale, le front national des syndicats sécuritaires, indique que lesdits syndicats ont joué « le rôle de protecteur de la patrie, pendant toute une décennie marquée par les troubles et les tiraillements.

Le front considère « le fait d’oublier le rôle des enfants de l’institution sécuritaire, à travers ses syndicats, quant à contrer le projet de changement du modèle sociétal de la Tunisie, et à appuyer leurs efforts en matière de lutte contre le terrorisme et toutes les tentatives d’inféodation et de politisation, relève de l’ingratitude de du déni. »

Les syndicats appellent le ministre de l’Intérieur « à évaluer une étape de gestion ayant commencé et qui se terminera : qu’est-ce que vous avez réalisé pour des employés ayant mis en vous leurs espoirs ? Le fait de ne pas rencontrer leurs représentants est-ce une manière de les respecter ? Est-ce que avec un tel agissement que la situation est gérée ? », s’interrogent-ils.

Les syndicats indiquent, à l’adresse du président de la république, qu’ »ils s’attendaient à un discours pour une réhabilitation de ceux qui étaient provoqués au théâtre de plein-Air de Sfax, par évocation ou par allusion ».

« Nous avons souhaité que les membres des forces de sécurité intérieure bénéficient d’une sollicitude exceptionnelle, en termes de conditions de travail et de leur rôle impartial face à l’exacerbation du conflit politique, mais nous regrettons que cela ne figure pas parmi vos priorités », soulignent-ils.

La coalition syndicale appelle ses adhérents « à se préparer à défendre la dignité des sécuritaires et leurs revendications matérielles, et appelle à une meeting le mardi 23 août 2022 ».

Gnetnews