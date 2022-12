Tunisie : Les syndicats sÃ©curitaires organisent un sit-in ce jeudi devant le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur

Tunisie : Les syndicats sécuritaires organisent un sit-in ce jeudi devant le ministère de l’Intérieur

Les syndicats sécuritaires expriment leur attachement « à organiser un sit-in ce jeudi 29 décembre à partir de 10 heures, devant le siège du ministère de l’Intérieur ».

Lesdits syndicats, constituant le front national des syndicats sécuritaires réunis hier mercredi, pour examiner « les graves évolutions sur la scène syndicale sécuritaire, suite aux décisions précipitées de l’autorité de tutelle, visant le droit syndical sécuritaire », s’engagent, dans un communiqué, « à poursuivre la défense de la dignité de leurs affiliés, et leur droit de réclamer l’amélioration de leur situation matérielle et sociale, en opposant un rejet catégorique au harcèlement, aux pressions et à la menace qu’exerce l’autorité de tutelle sur les syndicalistes et les affiliés, lesquelles se sont accentuées les derniers jours ».

Ils affirment leur « attachement au droit syndical », qui a été arraché, à coup de « militantismes et de sacrifices ».

Tout en affirmant leur « détermination à préserver la stabilité du pays et de l’institution », les syndicats sécuritaires, indiquent que leur « obstination à observer ce sit-in est intervenue après l’épuisement de tous les moyens en vue d’instaurer un dialogue réel avec l’autorité de tutelle ».

Gnetnews