Tunisie : Les températures atteindraient les 43°, coups de sirocco

Même type de temps estival continue à prévaloir ce jeudi 22 juin 2023, avec des airs caniculaires.

Selon le premier bulletin météo de la journée, les conditions météorologiques sont marquées, ce jeudi, par un ciel peu à partiellement nuageux dans les régions ouest.

Les températures continueront leur tendance haussière, les maximales seront comprises entre 32 et 37° dans les régions côtières Est, et les hauteurs, elles seront entre 37 et 43° dans le reste des régions, avec des coups de sirocco.

Le vent est faible à modéré ; la mer est peu agitée à houleuse au Nord.

Gnetnews