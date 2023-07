Tunisie : Les températures baisseront à partir de demain, un rafraichissement attendu les mercredi et jeudi

Les températures extrêmement élevées se poursuivent ce lundi 24 juillet, et demain, mardi 25 juillet, avec l’apparition des coups de sirocco dans la plupart des régions.

Dans un bulletin paru en ce milieu de matinée, l’Institut national de Météorologie prévoit des températures dépassant les records, localement, notamment au Nord et au Centre Est. Les maximales seront, globalement, entre 42 et 49°.

Les températures devraient baisser à compter de demain, mardi 25 juillet, dans l’après-midi, au Nord, et puis globalement au Centre, et au Sud. Elles se rapprochement des normales saisonnières les mercredi et jeudi, 26 et 27 juillet 2023.

Le mercure repartira à la hausse à la fin du mois ; les températures seront supérieures aux normales saisonnières de 4 à 8°.

Gnetnews