Tunisie : Les températures élevées persistent, le Grand-Tunis encore plus chaud à partir de mercredi

Des températures élevées persistent dans la plupart des régions, avec l’apparition des coups de siroco.

Les normales saisonnières sont dépassées entre 06 et 10° ; les maximales générales sont comprises entre 35 et 40° dans les régions côtières, et 41 et 46°dans le reste des régions, atteignant, localement, les 48° au Sud-Ouest.

Dans un bulletin rendu public en cette fin de matinée, l’INM prévoit une baisse relative des températures, à compter du mercredi 12 juillet dans les régions Sud. Alors qu’elles garderont une tendance haussière dans le reste des régions, notamment au Nord, où les maximales seront comprises entre 40 et 44°, atteignant les 47° au Nord-Ouest.

