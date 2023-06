Tunisie : Les tempÃ©ratures sont Ã©levÃ©es en ce dÃ©but de semaine et atteindraient les 41Â°

Tunisie : Les températures sont élevées en ce début de semaine et atteindraient les 41°

Les conditions météorologiques sont marquées, en ce début de semaine, par une hausse relative des températures, les maximales seront comprises entre 30 et 35° au Nord, sur les hauteurs, et les régions côtières, elles varieront entre 36 et 41° dans le reste des régions du pays.

Le premier bulletin météo de ce lundi 12 Juin prévoit un temps, partiellement, nuageux dans la plupart des régions, à densément nuageux, l’après-midi, à Kasserine et Gafsa, avec des pluies locales et faibles.

Le vent est faible à modéré, sa vitesse atteindrait les 40 km/ heure près des côtes.

La mer est, globalement, agitée.

Gnetnews