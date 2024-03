Tunisie : Les terres collectives et les sociétés communautaires au centre d’une rencontre à Carthage

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier soir, lundi 18 Mars 2024 à Carthage, avec le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mohamed Rekik, au sujet de terres collectives dont la superficie couvre environ 300,000 hectares.

Le chef de l’Etat a affirmé que la législation aujourd’hui en vigueur n’a conduit, dans la plupart des régions, qu’à l’injustice et la corruption, notamment au niveau des comités de gestion. « Il est temps de mettre de nouvelles législations rompant avec la loi actuelle régissant ce type de terres », a-t-il recommandé, cité par un communiqué de la présidence.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, évoqué les sociétés communautaires, ayant attiré nombreux de nos concitoyens et enthousiasmé un grand nombre de jeunes au chômage. Les postulants se sont, néanmoins, heurtés à de nombreux obstacles de la part d’un nombre d’administrations et de responsables, dont le but est de saper leur détermination et d’annihiler leur aspiration pour le travail et la création de richesses, a-t-il souligné en substance.

Plus encore, des terres relevant du domaine privé de l’Etat ont été louées à des personnes à des prix dérisoires, alors que les jeunes ont été empêchés d’avoir l’initiative de réaliser un quelconque projet, a-t-il déploré.

Cette situation est inacceptable et devra cesser. Celui qui prétexte des procédures et leurs complexités, lesquelles ne se prolongent et ne se compliquent que devant les jeunes au chômage, ne restera pas sans questionnement. Saïed s’en est pris à ce type de personne : « outre le fait qu’il se jette dans le giron des forces de régression et des lobbies, il avance à contre-courant des revendications du peuple tunisien en termes d’emploi et de dignité ».

Gnetnews