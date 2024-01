Tunisie : Les travaux de rénovation menés par la SOTRAFER sur les chemins de fer en sont à 60 %

Le ministère du Transport annonce, ce jeudi 18 janvier, que l’état d’avancement des travaux menés par la Société des Travaux Ferroviaires « SOTRAFER« , sur les lignes de la SNCFT en sont à un stade de 60 %.

Les services techniques de la SOTRAFER ont finalisé depuis le mois d’août 2023 environ 60% du programme de maintenance annuel. Les travaux ont concerné les lignes suivantes :

*La ligne 5 reliant Tunis et Gabès entre les stations d’Enfidha et Kalaâ Soghra ;

*La ligne 1 reliant Jdaïda et Bizerte entre les stations Aïn Guellal et Tinja ;

*Ligne 6 reliant Tunis et Kasserine entre les stations Mchegua et El-Fahs (gouvernorat de Zaghouan), et entre les stations Fej Tmar et Kalaâ el-Khesba (Le Kef) ;

*Lignes 15 et 16 dans le bassin minier

*Renouvellement des composants de la voie ferrée au niveau de la laverie n’o 4 à Metlaoui ;

*Renouvellement de la voie ferrée n’o 1 à la gare de Tunis.

