Tunisie : L’état d’avancement des travaux de réaménagement du stade d’El Menzah au centre d’une réunion ministérielle

L’état d’avancement des travaux de réaménagement du stade d’El Menzah ont été au centre hier, mardi 15 août, d’une rencontre entre le ministre de la Jeunesse et du Sport, et la ministre de l’Equipement et de l’Habitat.

La réunion a planché sur les problèmes auxquels se heurtent certains projets touristiques, dont le stade olympique d’El Menzah, ainsi que l’état d’avancement des différents projets de l’infrastructure sportive.

Les deux parties ont évoqué la nécessité d’aplanir les difficultés entravant le parachèvement de certains projets sportifs, notamment les travaux de réaménagement du stade olympique d’El Menzah, l’accélération de sa réalisation, et la finalisation des travaux, selon la qualité et les normes exigées.

Le projet d’aménagement du stade olympique d’El Menzah, comprend la réalisation de nouveaux gradins, une fois les tests et les études réalisés, la consolidation des structures du stade, la consolidation des structures en métal, l’aménagement des vestiaires, et la réalisation des tests nécessaires sur l’ancienne couverture du Stade.

Les deux ministres ont appelé à la nécessité de mener les travaux à leur terme, conformément aux standards internationaux, afin que cet ancien complexe sportif retrouve son éclat.

Gnetnews