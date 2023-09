Tunisie : L’état d’avancement du projet de l’entrée Sud de la capitale au centre d’une séance de travail au ministère de l’Equipement

La manière d’accélérer l’état d’avancement du projet d’extension de l’entrée Sud de la capitale, et les solutions à même d’aplanir les difficultés ont été au centre d’une séance de travail tenue, hier jeudi 28 septembre, au ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

La réunion a planché sur l’état d’avancement des cinq tronçons de ce projet, et le respect par les entreprises BTP de l’échéancier fixé, à cet effet.

Il a été, par ailleurs, question des solutions susceptibles de hâter le règlement de certains problèmes techniques, entravant la progression de la réalisation de certains tronçons du projet à la cadence requise ; afin que les travaux puissent être menés à leur terme dans les délais impartis.

La ministre de l’Equipement appelé les entreprises BTP et les responsables des travaux à une coordination continue et un suivi quotidien de l’état d’avancement des travaux, en mobilisant tous les moyens logistiques et humains en vue de s’en tenir aux délais convenus de réalisation.

Sarra Zaafrani Zenzeri a souligné la spécificité de ce projet, et son importance en matière de modernisation du réseau des routes structurées et de décongestion du trafic routier dans le Grand-Tunis.