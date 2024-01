Tunisie : Le point sur le projet d’autoroute reliant Boussalem aux frontières algériennes

Les résultats de l’étude financière du projet de l’autoroute Boussalem/ frontières algériennes ont été au centre d’une séance de travail hier, mardi 16 janvier 2024, au ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Cette réunion à laquelle ont pris part, autour de la ministre de l’Equipement, le directeur général des ponts et chaussées, la directrice générale de l’unité de suivi de réalisation des projets d’autoroutes, ainsi que le bureau d’études chargé de la réalisation de cette étude, a examiné les hypothèses possibles pour le financement de ce projet, et l’éventualité d’impliquer le secteur privé au financement et à la réalisation.

La ministre a recommandé d’accélérer l’élaboration de la version définitive de l’étude, et de la soumettre, de nouveau, à l’instance générale de partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

Sarra Zaâfrani Zenzeri avait déclaré, auparavant à l’Assemblée, que le ministère va finaliser l’étude inhérente à l’autoroute reliant Boussalem aux frontières algériennes en juin 2024.

Intervenue en fin d’année à l’Assemblée, à l’occasion de l’examen du projet du budget de son ministère de l’année 2024, elle a indiqué que le coût de l’autoroute s’élève à 2500 millions de dinars, signalant que le ministère oeuvre, actuellement, à réaliser une étude financière et à libérer le site foncier du projet.

