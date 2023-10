Tunisie : L’extermination et la déportation dont sont victimes les Palestiniens au centre d’une rencontre Fekih/ Koumane

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a reçu, ce mercredi 18 Octobre, le Secrétaire Général du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, Mohamed Ben Ali Koumane, « où il était question des champs de coopération et de partenariat, et les moyens de les consolider, au service de la sécurité arabe commune ».

Les deux parties ont discuté l’idée de la construction d’un nouveau siège du Secrétariat général, pouvant abriter tous les évènements, comme les congrès des chefs de police et de sécurité arabes, et les réunions des ministres de l’Intérieur arabes.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur la situation tragique à Gaza, notamment après le pilonnage barbare de l’hôpital Mâamadani, et les victimes innocentes qu’il a provoquées. Comme, ils ont évoqué « les formes d’extermination et de déportation les plus terrifiantes, dont sont victimes les Palestiniens. »

Le ministre de l’Intérieur a affirmé « le soutien de la Tunisie au peuple palestinien, pour la récupération de son droit spolié à toute la terre de Palestine ».

Gnetnews