Tunisie : L’hÃ´pital Charles Nicolle se dote d’une unitÃ©, premiÃ¨re du genre dans la santÃ© publique

Tunisie : L’hôpital Charles Nicolle se dote d’une unité, première du genre dans la santé publique

L’hôpital Charles Nicolle vient de se doter d’une nouvelle unité au service de gynécologie-obstétrique B qui rassemble 03 salles d’opérations, 03 salles d’accouchement, et une unité postnatale constituée de 06 lits.

Une autre nouvelle unité périnatale et de prise en charge des femmes enceintes vient de voir le jour au service de gynécologie-obstétrique A, au sein du même établissement sanitaire.

Cette nouvelle structure assure l’accompagnement des femmes enceintes sur les plans psychique et nutritionnel, et les aide à faire des exercices, facilitant l’accouchement. Les époux sont également invités pour les préparer sur le plan psychologique à accueillir le bébé dans les meilleures conditions.

Cette unité est la première du genre dans une structure de santé publique, et est parmi les réalisations qui sont de nature à préparer les couples à la maternité et la paternité. Outre le fait qu’elle soit dotée d’équipements et techniques modernes assurant le suivi de la période prénatale sous la supervision d’une équipe médicale constituée d’un gynécologue, une sage-femme, un psychiatre et un nutritionniste.

Ces deux unités ont été inaugurées hier lundi, par le ministre de la Santé, Ali Mrabet.

Gnetnews