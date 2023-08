Tunisie : L’hôpital du roi Salman Ibn Abdelaziz au centre d’une séance de travail au ministère de la Santé

Une séance de travail s’est tenue hier, mercredi 02 août, au siège du ministère de la Santé autour du projet de réalisation de l’hôpital du roi Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan.

La rencontre a porté sur plusieurs axes, dont l’état d’avancement de la réalisation du projet de ce centre hospitalo-universitaire (CHU), et les solutions préconisées pour accélérer les procédures, et en assurer le démarrage dans les plus brefs délais.

Cette réunion s’est déroulée en présence de la cheffe du cabinet du ministre de la Santé, Ilhem Kraïem, le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba, les cadres régionaux, et ceux du ministère de la Santé.

