Tunisie : L’huile d’olive sera disponible en de plus grandes quantitÃ©s Ã  partir de janvier 2024

Tunisie : L’huile d’olive sera disponible en de plus grandes quantités à partir de janvier 2024

Le Directeur Général de la Concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, Houssem Eddine Touiti, a déclaré, ce lundi 25 décembre 2023, que l’huile d’olive mise en bouteille sera disponible dans de plus grandes quantités pendant les mois de janvier, février et mars, et sa distribution continuerait après Ramadan.

Dans une déclaration à Shems, le responsable a indiqué que la vente de ce produit avait commencé le 15 décembre courant, 1500 tonnes d’huile ont été distribuées, signalant que la distribution de 2000 tonnes est programmée pendant le mois courant.

Il a ajouté que l’on oeuvre à élargir la base des locaux concernés par la distribution de cette huile, signalant que ce produit sera disponible dans les espaces commerciaux, et autres espaces afin de la rapprocher des citoyens.

La vente d’un litre d’huile d’olive à 15 dinars n’est pas lucrative pour l’Etat, c’est une opération de régulation du marché, a-t-il expliqué, signalant qu’il s’agit d’une contribution des organismes de l’Etat en vue de réguler le prix, à l’instar de la prise en charge par l’office national de l’huile de certaines dépenses comme la mise en bouteille. « Il n’y pas de marge bénéficiaire en matière de distribution », a-t-il martelé.

L’Etat a décidé de vendre un quota de l’huile d’olive extra dans la limite de 10500 tonnes, dans des bouteilles d’un litre, à raison d’un litre/ Citoyen moyennant un prix préférentiel, a-t-il fait savoir.

Gnetnews