Tunisie – Libye – Italie : Une réunion tripartite des ministres de l’Intérieur à Rome

Une réunion tripartite a rassemblé vendredi 24 novembre à Rome, au siège du ministère de l’Intérieur italien, les ministres de l’Intérieur tunisien, italien et libyen, Kamel Fekih, Matteo Piantadosi, et Imed Trabelsi, en présence de hauts cadres de leur ministère respectif.

La rencontre a été une occasion « d’affirmer la solidité des relations tuniso-lybo-italiennes, et le haut niveau de coordination entre les trois pays, notamment en matière de migration régulière et irrégulière, et des efforts conjoints pour endiguer les effets négatifs de la migration irrégulière, en vue de parvenir aux solutions pratiques et urgentes pour le retour volontaire des migrants se trouvant sur notre territoire, et les fixer, d’une manière durable, dans leurs terres d’origine à travers des solutions développement », indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Une rencontre bilatérale a réuni, en marge de cette rencontre les ministres de l’Intérieur tunisien et libyen où il était question notamment de la mobilité des ressortissants des deux pays à travers les points de passage frontaliers, et l’échange des positions autour des moyens à même de régler les problèmes posés ; outre la question des migrants qui franchissent illégalement, les frontières des deux pays, et les solutions communes pouvant être prises pour endiguer ce fléau et en prévenir les répercussions négatives sur les deux pays, souligne, en substance, la même source.

