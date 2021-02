Tunisie/ Libye : La situation sur les frontiÃ¨res se dirige vers lâ€™amÃ©lioration (Bartagi)

Tunisie/ Libye : La situation sur les frontières se dirige vers l’amélioration (Bartagi)

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartagi, a affirmé ce lundi 08 février que l’armée nationale est disposée à défendre nos frontières Est avec la Libye, contre toutes les tentatives de contrebande et de crime organisé.

Lors d’une audition à huis clos au sein de la commission de la Sécurité et de la Défense à l’Assemblée, autour de la situation sécuritaire sur les frontières tunisiennes avec la Libye, le ministre a indiqué que « la situation s’achemine vers l’amélioration sur les frontières. » Il a imputé cette amélioration « aux négociations en cours entre les différents protagonistes libyens, qui aura un impact positif sur la situation sécuritaire, et facilitera la mission de l’armée nationale en matière de défense des frontières ».

L’élection d’un exécutif libyen formé notamment d’un président du Conseil libyen et d’un Premier ministre, au terme du dialogue inter-libyen de Genève, suscite l’espoir pour la fin du chaos dans lequel la Libye était plongée depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, et le retour de la sécurité et la stabilité.

Le nouvel émissaire en Libye, le Slovaque Jan Kubis, nommé le 16 janvier par le Conseil de sécurité va rejoindre son poste demain. Le nouvel émissaire qui accèdera à un poste laissé vacant depuis dix mois date de la démission de Ghassen Salame, était avant sa récente nomination, représentant de l’ONU au Liban.

Gnetnews