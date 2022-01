Tunisie/ Ligne D : La société RFR et la municipalité du Bardo pressées de parvenir à une solution sous quinzaine !

Une séance de travail a eu lieu ce lundi 31 janvier au ministère du Transport et de la Logistique, consacrée à la ligne D qui traverse la place du Bardo, un problème encore en suspens qui entrave le réseau ferroviaire rapide (RFR).

Présidée par le ministre du Transport, Rabiï Majidi, en présence du gouverneur de Tunis, Kamel Fekki, du maire du Bardo, Mounir Tlili, du PDG de la société du RFR, Lotfi Chouba, et du PDG de la SNCFT, Taoufik Boufayed, cette réunion a examiné les points de vue des différents intervenants.

Toutes les parties ont exprimé leur volonté d’aplanir les obstacles entravant le parachèvement de ce tronçon du projet national, souligne cet après-midi, le même département dans un communiqué. « Il a été convenu de parvenir à une formule participative pour le démarrage de ce projet dans toutes ces composantes dans les délais les plus proches, en tenant compte de la compression des coûts et du respect des attributs de la qualité et de la sécurité ».

La société RFR et la municipalité du Bardo ont été appelées à présenter une solution pratique sous quinzaine, devant être conçue d’une manière participative, sur la base de données précises et objectives, en privilégiant le meilleur choix, et en tenant compte des différentes spécificités techniques de ce type de projets et de la particularité de la zone du Bardo, selon la même source.

