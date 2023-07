Tunisie : L’importation des céréales et engrais russes au centre d’un entretien Lavrov/ Ammar

Les relations bilatérales et les moyens de développer la coopération dans tous les domaines et ce à travers la multiplication des visites de haut niveau, ont été au centre des discussions entre le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, en marge du Forum économique, qui s’est tenu, hier jeudi, à Saint-Petersbourg (Russie).

Lors d’un déjeuner de travail organisé par le chef de la diplomatie russe, en l’honneur des chefs des délégations africaines participant audit forum, les deux parties ont appelé à la tenue de la Commission mixte, dans sa huitième session, dans les meilleurs délais.

Ammar a également abordé avec Lavrov la possibilité d’importer des céréales et des engrais russes dans les meilleures conditions, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Intervenu lors du déjeuner, le ministre a souligné l’importance de respecter la souveraineté des États et de veiller au principe d’égalité. Il a plaidé pour davantage d’efforts communs, afin de soutenir les relations humaines à travers l’exploration de nouveaux mécanismes et approches.

Le Président russe Vladimir Poutine a souligné, lors de son intervention à l’ouverture du forum, la détermination de la Russie à intensifier sa coopération avec les pays africains, notamment dans le domaine de l’agriculture et de l’approvisionnement en denrées alimentaires dans le cadre de l’aide et de l’assistance humanitaires, selon la même source.