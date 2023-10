Tunisie : L’inflation recule Ã  9%, le cafÃ©, les Å“ufs et les viandes ovines… en hausse de 35%, 33 % et 31 en 2023

Tunisie : L’inflation recule à 9%, le café, les œufs et les viandes ovines… en hausse de 35%, 33 % et 31 en 2023

L’inflation repart à la baisse et s’établit à 9 % en septembre, contre 9.3% en aout, annonce l’Institut national de la Statistique dans son évaluation mensuelle de l’indice des prix à la consommation.

Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre septembre et aout de cette année comparé à la même période de l’année dernière.

En effet, un fléchissement est observé au niveau du rythme annuel d’augmentation des prix du groupe « produits alimentaires » passant de 15,3% à 13,9% et le groupe « restaurants et hôtels » qui passe de 11,5% à 10,5%. En revanche, les prix de groupe « Tabac » a enregistré une accélération du rythme d’augmentation au mois de septembre qui passe de 4,4% à 9,2%.

En septembre 2023, les prix à la consommation augmentent de 0,8% après une hausse de 0,6% le mois précédent. Cette hausse est expliquée principalement par l’augmentation des prix des produits et services d’enseignement de 4,3%, des prix du tabac de 5,8% et des prix de groupe des produits alimentaires et boissons de 0,9%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,9%, à la suite de la hausse des prix des œufs de 5,5%, des prix des huiles alimentaires de 4,4%, des prix des volailles de 4,1%.

En revanche, les prix des légumes sont en baisse de 2,7% et les prix des fruits frais reculent de 0,8%.

En septembre 2023, les prix de l’alimentation augmentent de 13,9% sur une année. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix du café en poudre de 35%, des œufs de 33,7%, des viandes ovines de 31,7% et des huiles alimentaires de 26%.