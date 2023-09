Tunisie : L’instance électorale annonce le démarrage de la réception des demandes d’accréditation en prévision du scrutin du 24 décembre

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) annonce le démarrage de réception des demandes d’accréditation des observateurs, journalistes locaux et étrangers, ainsi que des invités pour l’observation et la couverture de l’élection des conseils locaux de l’année 2023.

Le dernier délai du dépôt des candidatures est le 17 décembre 2023, soit une semaine avant la date du scrutin prévue le 24 décembre 2023.

L’instance électorale appelle l’ensemble des structures de la société civile et internationale, les journalistes locaux et étrangers, et les représentants des entreprises médiatiques, ainsi que les invités désireux d’obtenir une accréditation, et lesquels remplissent les conditions figurant sur le site www.isie.tn, pour déposer leur candidature.

Les dossiers peuvent être déposés ou bien directement auprès de la cellule d’accréditation au siège central, sis à la rue de Sardaigne, n’o 5 aux Berges du Lac, et ce les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à partir de 8h 00 du matin, jusqu’à 17h 00, et le samedi de 08H:00 à midi, ou par voie postale, à la même adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, ou encore par voie électronique.

accreditations@isie.tn

Les personnes concernées devraient remplir les demandes d’accréditation, dont une copie est retirée du siège central de l’instance, ou de son site, en l’accompagnant, obligatoirement, de tous les documents requis.

L’instance électorale appelle les candidats à l’accréditation à consulter tous les textes afférents à cette opération dont la loi organique la régissant, la loi sur les élections et les référendums, la décision portant conditions d’accréditation, etc.

Gnetnews