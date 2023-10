Tunisie : L’instance Ã©lectorale publie sa dÃ©cision relative aux conditions de candidature aux conseils locaux

Tunisie : L’instance électorale publie sa décision relative aux conditions de candidature aux conseils locaux

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) publie, ce mardi 10 Octobre, sa décision n’o 8 de l’année 2023, régissant les règles et les procédures de candidature à l’élection des membres des conseils locaux.

Le candidat à la deuxième chambre doit être un électeur ou une électrice inscrits au registre électoral ; être titulaire de la nationalité tunisienne, et ne portant pas une autre nationalité, être inscrit dans la circonscription électorale locale pour laquelle il se porte candidat, et y résider ; être âgé de 23 ans accomplis lors du dépôt de la demande de candidature, ne pas avoir un casier judiciaire, ne pas être concerné, sous quelque forme que ce soit, d’une privation légale, ne pas faire l’objet d’un jugement émis par la Cour des comptes, etc.

Cette décision constitué de 25 articles porte, également, sur les modalités de candidature au tirage au sort pour les députés porteurs d’un handicap au titre de l’année 2023.

Gnetnews