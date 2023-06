Tunisie : L’ISIE se prÃ©pare aux Ã©lections de la deuxiÃ¨me chambre, la dÃ©limitation des Imadas en est Ã  plus de 99 %

Tunisie : L’ISIE se prépare aux élections de la deuxième chambre, la délimitation des Imadas en est à plus de 99 %

Dans le cadre des préparatifs de l’installation de la deuxième chambre parlementaire, (Assemblée nationale des régions et districts), et ce que cela requiert en termes de préparation de l’élection des conseils locaux, le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a présidé, ce jeudi 22 Juin, une réunion de coordination, autour d’une délégation conjointe comptant des représentants de la présidence du gouvernement, des différentes directions et services du ministère de l’Intérieur, du centre national de Cartographie et de Télédétection, de l’office de la Topographie et du Cadastre, et de l’Institut national de la Statistique.

Un récapitulatif des actions de terrain menées dans le cadre de la réalisation du projet de délimitation des circonscriptions électorales locales a été présenté, en prélude de l’annonce de la fin du recensement de toutes les localités (Imadas), en application des dispositions de l’article 28 du décret-loi n’o 10 de l’année 2023.

A noter que le projet de délimitation des imadas est quasiment terminé. A la date du 19 juin, quelque 2070 localités ont été finalisées (sur le terrain), sur un total de 2085, soit un taux d’achèvement de 99,28 %.

Gnetnews