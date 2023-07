Tunisie : L’Institut de Sidi Dhrif a formé des cadres pour la présidence, et différents ministères (Belhassine)

L’Institut des hautes études touristiques de Sidi Dhrifi, est considéré comme étant le seul établissement de l’enseignement supérieur touristique en Tunisie, et parmi les principaux instituts sur le plan international, pour avoir formé de hauts cadres dans les domaines de l’administration, de la gestion touristique et hôtelière, des arts culinaires…, a affirmé le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Moez Belhassine.

Présidant hier, lundi 17 juillet, la clôture de l’année universitaire à l’établissement en question, le ministre a indiqué que le taux de réussite réalisé par cet ancien établissement a atteint 83 %.

Cette évolution est le fruit de l’ouverture de l’institution en question sur son environnement extérieur, et de nombreuses conventions conclues, sur le double-plan national et international, ce qui a contribué à consolider la qualité de la formation, et à être au diapason avec les développements que connait le secteur touristique.

En termes de formation continue, l’Institut a contribué à la formation de nombre de cadres relevant de la présidence de la république, et de ministères, à l’instar des ministères de la Défense nationale, de l’enseignement supérieur, du tourisme… dans le cadre d’accords de coopération spécifiques.

Le ministre a procédé à la remise des prix aux lauréats dans les différentes spécialités, lors de cette année universitaire, et a rendu hommage aux partenaires de l’Institut de Sidi Dhrif, parmi les organismes nationaux et les fédérations professionnelles.

Gnetnews