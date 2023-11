Le mariage de plus en plus fragilisé en Tunisie, les divorces montent en flèche

L’institution du mariage est mise à rude épreuve ces dernières années, et n’est plus en mesure, parfois, de résister devant les soubresauts qu’elle connait, soit du fait de difficultés financières, sociales ou psychologiques, ou à cause des changements comportementaux de l’un ou des deux partenaires, a fortiori, après la propagation des moyens de communication moderne, et la facilité de nouer des relations, lesquelles ne reposent pas, dans la majorité des cas, sur des fondements solides.

Le rôle de la grande famille en matière de réconciliation du couple a, par ailleurs, régressé.

C’est ce qu’a déclaré, en substance, la représentante du ministère de la Justice, Imen Mouaia, dans une allocution prononcée au nom de la ministre de la Justice, Leïla Jeffal, lors d’une journée d’études autour de l’institution du mariage en Tunisie, et les moyens de soutien et de protection, relayée par Mosaïque.

La responsable a révélé que 14 706 jugements de divorce ont été prononcés au cours de l’année judiciaire 2021 – 2022, contre 12 598 au cours de l’année 2020 – 2021 et 13 302 durant l’année 2019 – 2020.

Les jugements de divorce à l’amiable sont les plus importants au cours de l’année judiciaire 2021 – 2022, doit 5708, suivis par les divorces suite à une décision unilatérale de la part de l’époux, (4299), contre 3399 jugements suite à une volonté de l’épouse au cours de la même année.

Le nombre le plus bas des jugements concerne le divorce pour préjudice, soit 1300 jugements répartis sur 667 à la demande de l’épouse, et 633 de la part de l’époux.

Gnetnews