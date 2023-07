Tunisie : L’élection de la deuxième chambre, la vacance à l’Assemblée…au centre de l’audition de l’ISIE par une commission parlementaire

La commission du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple a organisé hier, mercredi 12 juillet, une séance d’audition des représentants de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), autour des préparatifs des prochaines échéances électorales.

Le président de l’instance a fait état du démarrage des préparatifs des prochaines échéances électorales, en application du projet national de délimitation territoriale, et de la carte administrative de la Tunisie, ayant débouché sur la délimitation de 2055 circonscriptions électorales.

Le président de l’instance électorale a, par ailleurs, expliqué que la fixation de la date des élections locales se fait en vertu d’un décret appelant les électeurs aux urnes, que fera paraître le président de la république

« La priorité en matière d’échéances électorales à venir, a trait à l’installation de la deuxième chambre parlementaire, en application des dispositions constitutionnelles, ce sur quoi travaille l’ISIE », a-t-il ajouté en substance, cité par un communiqué de l’ARP.

Dans leurs interventions, les députés ont souligné l’importance d’établir un calendrier électoral, spécifique à l’élection des Assemblées régionales et locales, des assemblées des districts, et de l’Assemblée nationale des régions et districts, notamment en l’absence de textes juridiques organisant les collectivités locales et de la loi régissant la relation entre les deux Assemblées.

Ils ont évoqué la vacance au niveau de sept sièges à l’Assemblée, et la manière d’y pourvoir, ainsi que les problèmes en lien avec la collecte des parrainages dans les circonscriptions électorales à l’étranger.

Les membres de la commission ont, de surcroît, appelé à la nécessité de poursuivre l’actualisation du registre électoral, s’arrêtant aux problèmes liés au financement de la campagne électorale, et aux difficultés procédurales auxquelles font face les députés en termes de recours devant la Cour des comptes.

Gnetnews