Tunisie : L’Italie annonce la tenue d’une conférence euro-africaine sur la migration de 23 juillet prochain

L’Italie a annoncé récemment, par la voie du vice-président du conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Antonio Tajani, la tenue d’une conférence eurafricaine, au sujet du dossier migratoire.

Ce rendez-vous devra avoir lieu le 23 juillet prochain, en présence des pays africains et européens, rapporte l’agence de presse italienne, AKI.

Kaïs Saïed avait appelé, à plusieurs reprises, la tenue d’une conférence internationale, sur la migration irrégulière, en présence des différentes parties prenantes.

Lors de ses successives rencontres avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, et le ministre de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, le chef de l’Etat a proposé la tenue d’une conférence internationale dans les délais les plus proches au niveau des présidents et chefs du gouvernement, ou des ministres de l’Intérieur, des pays concernés, y compris ceux d’où déferlent les migrants, afin de se mettre d’accord autour de formules de coopération, à même d’éliminer les raisons de la migration irrégulière, en ne se limitant pas à en traiter les résultats et les répercussions».

