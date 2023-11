Tunisie : L’observatoire national de la sécurité routière publie un communiqué à l’occasion des pluies

A l’issue de la chute de pluies, en quantités importantes, dans certains gouvernorats de la république, ce jeudi 23 novembre 2023, et des précipitations attendues cette nuit, et la nuit prochaine, et afin de prévenir la survenue des accidents de la route, l’observatoire national de la sécurité routière appelle les usagers de la route à modérer la vitesse et à faire montre de prudence au volant.

Dans un communiqué paru, ce jeudi 23 novembre, sur sa page officielle, Facebook, l’ONSR appelle à respecter la distance de sécurité, et à ne pas s’aventurer dans les régions d’accumulation des eaux.

L’observatoire recommande de faire montre de sagesse au volant, en respectant le code de la route et la signalisation des agents, de faire usage des feux, à chaque fois que les circonstances de la visibilité l’exigent, de porter la ceinture de sécurité, et de ne pas utiliser le portable au volant.

Gnetnews