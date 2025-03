Tunisie: L’Office des Céréales reconstitue un stock de sécurité de deux mois

L’Office des Céréales a récemment reconstitué un stock de sécurité pour le blé dur, le blé tendre et l’orge équivalent à deux mois de consommation, a annoncé Salwa Ben Hadid Zouari, Présidente Directrice Générale de l’Office des Céréales, lors d’une interview accordée à l’Agence TAP.

Ben Hadid a précisé que la consommation mensuelle totale de blé dur et tendre s’élève à 2 millions de quintaux, répartis également entre les deux types de blé, soit 1 million de quintaux chacun. À cela s’ajoutent 500 000 à 700 000 quintaux d’orge, qui varient en fonction des besoins du marché, notamment pour l’alimentation animale. La consommation annuelle nationale des céréales, y compris la constitution des stocks de sécurité, atteint environ 36 millions de quintaux.

L’Office des Céréales est engagé à maintenir ce niveau de stock stratégique, et selon Ben Hadid, il envisage même d’augmenter cette réserve à 4 à 6 mois de consommation en cas de besoin.

Elle a expliqué que la constitution d’un stock de sécurité est essentielle pour prévenir les perturbations de l’approvisionnement et les fluctuations des prix sur le marché international. Ce stock permet également de pallier les ruptures d’approvisionnement ou les pénuries causées par des aléas externes, garantissant ainsi la sécurité alimentaire du pays. Ben Hadid a souligné qu’il est impossible d’atteindre l’autosuffisance en blé et orge, même pour les pays développés, ce qui rend cette démarche d’autant plus cruciale.

Enfin, elle a rappelé que la constitution de ces réserves dépend de la capacité de stockage disponible, notamment dans les ports, et a souligné l’importance d’investir dans la création de nouvelles infrastructures de stockage ainsi que dans la réhabilitation des silos existants.

Le secteur des céréales, a-t-elle conclu, reste stratégique pour la stabilité économique et sociale du pays.

Gnetnews