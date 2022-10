Tunisie : L’Office des Tunisiens de l’étranger publie les métiers et professions les plus demandés en Allemagne

L’Office des Tunisiens de l’étranger (OTE) publie la liste des professions et métiers demandés par l’Allemagne, au titre de cette année.

Parmi ces professions, figurent les développeurs de programmes, architectes, ingénieurs civils, ingénieurs électroniques, électriciens, infirmiers, conseillers de technologies de l’information, analystes de technologies de l’information, des conseillers et analystes de technologies de l’information…

Sont également demandés des économistes et experts en administration des affaires, des conseillers clientèle, et directeurs de comptes, des directeurs de vente et de produits.

Plus d’informations sur le lien suivant :

Anerkennungsportal (anerkennung-in-deutschland.de)