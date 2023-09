Tunisie : L’Office du thermalisme annonce le lancement d’une étude sur la sécurité de son système d’information

L’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie annonce avoir entamé une étude autour de la sécurité de son système d’informations, conformément aux normes de l’ISO 27002, et 27005, en vertu des dispositions du décret n’o 1250 du 25 Mai 2004, régissant les systèmes d’information et les réseaux des organismes, soumis à un audit obligatoire et périodique de la sécurité informatique.

Une réunion préparatoire s’est tenue hier, mercredi 06 septembre, au siège de l’office, sous la présidence de son PDG et en présence des membres de la commission de sécurité informatique, et du représentant du bureau d’études agréé par l’agence nationale de sécurité informatique.

Cette séance a été consacrée à l’examen des objectifs et étapes de la réalisation de l’étude. Il a été, par ailleurs, question des principaux défis auxquels fait face l’administration des systèmes informatiques.

L’accent a été mis sur le renforcement des capacités, la consolidation de la prise de conscience, et la protection de l’infrastructure informatique vitale des éventuels dangers et menaces, en se référant aux standards internationaux dans ce domaine.

Gnetnews