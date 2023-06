Tunisie/ Logements sociaux : L’état d’avancement de l’élaboration des listes des bénéficiaires à Tunis et Kasserine examiné

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé hier, mardi 20 juin, une séance de travail consacrée à l’examen des moyens d’accélérer l’établissement des listes définitives des bénéficiaires des logements et lotissements sociaux dans les gouvernorats de Kasserine et Tunis.

La réunion a planché sur l’état d’avancement de l’élaboration desdites listes dans les différentes délégations des gouvernorats précités.

Le gouverneur de Kasserine a présenté l’état d’avancement des oppositions pour les délégations de Thala et Sbeïtla, et les dates de l’élaboration des listes définitives en vue de les transférer aux services du ministère.

Le premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Tunis a indiqué que l’établissement des listes, en est à un stade avancé et l’on en est actuellement, en phase de vérification.

La ministre a appelé à la conjugaison des efforts en vue d’accélérer l’attribution des logements sociaux dans les régions concernées, dans le cadre des règles de transparence et d’équité, tout en s’en tenant aux engagements et délais convenus.

Gnetnews