Tunisie : L’ONAGRI alerte sur la surexploitation inquiétante des eaux souterraines

Dans son bulletin Vigilance, l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) tire la sonnette d’alarme sur l’évolution de l’exploitation des ressources en eau souterraines en Tunisie, entre 2017 et 2023. Le rapport national sur le secteur de l’eau pour l’année 2023 met en évidence une pression croissante sur les nappes phréatiques et profondes, liée notamment à une explosion du nombre de forages non autorisés.

Le taux d’exploitation des nappes phréatiques est resté à un niveau critique au cours de la période 2017-2022, atteignant 119 % en 2022, contre 118 % en 2017. Une situation de surexploitation chronique qui s’est aggravée en ce qui concerne les nappes profondes : leur taux d’exploitation est passé de 117 % en 2017 à 149,7 % en 2022, enregistrant ainsi une hausse préoccupante de 27,9 %.

Cette dérive est en grande partie attribuée à la multiplication des forages illégaux. Selon les données de l’ONAGRI, leur nombre est passé de 13 463 en 2017 à 32 575 en 2023, soit une augmentation de plus de 140 % en six ans.

En volume, l’exploitation des nappes phréatiques a atteint 909 millions de mètres cubes (Mm³) en 2023, soit une légère hausse de 0,7 % par rapport à 2017. Pour les nappes profondes, la progression est plus marquée : leur volume exploité est passé de 1668,8 Mm³ à 2299 Mm³ entre 2017 et 2023, soit une hausse de 37,8 %.

Face à ces chiffres, les experts de l’ONAGRI mettent en garde contre un déséquilibre durable entre les ressources disponibles et les prélèvements, accentué par l’absence de régulation efficace des forages illicites. Un phénomène qui menace à terme la durabilité du patrimoine hydraulique national.

