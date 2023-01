Tunisie: l’Onagri alerte sur le faible taux de remplissage des barrages

Selon une note mensuelle publiée par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), le taux de remplissage des barrages à travers le pays a atteint un niveau alarmant de 28,9% pour la période allant du 1er septembre 2022 au 24 janvier 2023.

Le stock global des barrages a chuté de 41,2% pour s’établir à 671,4 millions de mètres cubes, comparativement à 1142,1 millions de mètres cubes pour la même période de l’année précédente.

Les réserves en eau des barrages ont été concentrées principalement dans le nord avec un taux de 89,9%, suivi de près par le centre avec 8,7% et le Cap Bon avec 1,4%. Les barrages Moula, Barbara et Kamkoum ont affiché des taux de remplissage respectifs de 99,6%, 90,2% et 94%.

En ce qui concerne les apports en eau, ils ont été réduits de 78,1% pour atteindre 172,2 millions de mètres cubes. L’Onagri a également signalé un déficit pluviométrique oscillant entre 44% dans les régions du nord-ouest et 84% dans les régions du sud.